С начала мая в Украине стартовала индексация пенсий

Однако некоторые категории граждан остануться без надбавки, передает Finance.ua со ссылкой на слова экономиста Виктора Скаршевского.

Эксперт пояснил, что из 11,3 млн украинских пенсионеров индексация будет проведена лишь для восьми миллионов. Они получат в среднем на 260 гривен больше, а минимальная прибавка составит 100 гривен.

Как известно, индексация предусмотрена постановлением Кабмина. В нем об исключениях ничего не сказано, однако, в соответствии с законом о пенсионном обеспечении, под индексацию не подпадают различные «спецпенсии» – пенсии судьям, прокурорам и тому подобное.

Не будут пересчитывать пенсию и тем украинцам, у которых есть разного рода надбавки, такие как за выслугу лет, льготный стаж и прочее.

«Речь идет о ситуации, когда расчетный (базовый) размер пенсии ниже фактического, который человек получает на руки», – говорится в сообщении. В таком случае после индексации пенсия останется прежней.

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«Мировая экономика входит в пике. Прогнозы, которые сейчас звучат, более чем удручающие. Если раньше говорили о замедлении темпов экономического роста, то сейчас речь об экономическом падении. Это означает, что пострадают все страны, и прежде всего те, которые ориентированы на экспорт. А Украина – из таких стран», - отметил чиновник.

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