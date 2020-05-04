Многие украинцев в мае столкнутся с материальными проблемами и могут вообще не получить зарплат

Пока Госстат заявляет о росте зарплат, аналитики предупреждают украинцев, что ситуация на самом деле вовсе не радужная, пишет "Сегодня".

Эксперты единогласно заявляют, что нужно готовиться к снижению уровня зарплат из-за того, что часть отраслей на карантине фактически не работала.

Экономист Олег Пендзин уверен, что за апрель зарплаты по многим сферам существенно просядут. Согласно прогнозу, в среднем, они не опустятся ниже 10 тысяч гривен, но по отдельным отраслям обвал может быть намного больше.

Эксперт добавил, что увидеть, какое уже произошло падение заработков, можно будет, когда появятся статистические данные за апрель, прежде всего по сервису, транспорту, общественному питанию.

Также украинцев предупреждают, что вырастет и задолженность по зарплате, это коснется работающих предприятий.

«Промышленность за 1-й квартал показала падение на 7,7%, торговля сократилась почти вдвое. А нет продаж – не из чего платить зарплату, деньги работникам начислят, но выплатят с задержкой», – говорит Олег Пендзин.

Напомним, по данным Госстата, зарплата в Украине увеличилась на 9,3% в марте 2020 года, если сравнивать с показателями прошлого года.

При этом, средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте по сравнению с февралем текущего года возросла на 5,5%, а если считать в годовом промежутке (март-2020 к марту-2019) - на 11,8%, составив 11446 грн.

Напомним, в Украине вводятся новые правила, что важно знать: кредиты под зарплату.

Как сообщала Politeka, индексации не будет, без доплат остались миллионы пенсионеров: что нужно знать и кому не повезло.

Также Politeka писала, про плохие новости от НБУ, украинцы массово лишились денег в разгар карантина: кто в зоне риска.