Пенсии для некоторых категорий украинцев в ближайшее время могут повысить на 9 тысяч гривен

Существенные прибавки к выплатам могут получить пенсионеры-чернобыльцы, которые уже давно добиваются выплаты надбавок, положенных им по закону.

Большая палата Верховного суда решила удовлетворить иск пенсионера из Овруцкого района Житомирской области, который подал в суд на местное управление Пенсионного фонда еще в 2018 году после того, как ему перестали выплачивать положенные законом надбавки.

По закону украинцы, пострадавшие от чернобыльской катастрофы, должны получать надбавки к пенсии в размере двух минимальных зарплат (на сегодня 9,4 тысячи гривен). В прошлом Кассационный административный суд удовлетворил требование пенсионера, назначив ему доплату, но не по ЗУ «О статусе чернобыльцев», а по постановлению Кабмина №1210, где суммы надбавок в разы меньше (от 5 до 13 гривен).

Однако, в 2018 году Конституционный суд признал постановление Кабмина неконституционным, тем самым вернув действие ст. 39 Закона Украины «О статусе граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы», где речь идет о доплатах «чернобыльцам» в несколько тысяч. Пока постановление №1210 продолжает действовать, но этот прецедент показал, что украинцы могут добиться своего.

Большая палата Верховная суда разрешил этот конфликт, посчитав практику занижения выплат ошибочной. Это решение является образцовым, что значит, что теперь ПФУ должен будет пересчитать надбавки и всем остальным пенсионерам с аналогичной проблемой.

По словам юристов, ПФУ может не захотеть проводить перерасчет по собственной инициативе, однако теперь пенсионеры смогут добиться выплаты надбавок через суд.

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