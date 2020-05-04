Не секрет, що китайський вірус став причиною кризи в різних країнах

Так, наприклад, прогнозується, що в США рівень безробіття досягне 22%. Це найвищий показник з 1932 року в період Великої депресії.

А ось Франція скоротила ВВП на 8%, чого не було з часів другої світової війни. Крім того, в цій країні зріс рівень безробіття - на 9,4%, пише finance.

Що стосується України, то в нашій країні вже два мільйони осіб тимчасово або остаточно втратили роботу, і ці дані можуть збільшуватися. Через те, що доходів немає, може зрости рівень шахрайства і злочинності в цілому.

Остерігатися потрібно тим, хто бере кредити в сумнівних МФО на невигідних умовах і не може їх погасити.

Для того, щоб запобігти негативним наслідкам, Нацбанк України ввів "кредитні канікули" для позичальників, які допоможуть відстрочити зобов'язання перед кредитором або знизити їх. Борг не списується, а лише змінюються умови. Дане нововведення стосується і штрафів.

Таким чином, пені і штрафи не будуть нараховувати до кінця карантину, проте відсотки ніхто не відміняв і принцип "можна не платити" - не застосовується.

Навіть якщо прострочення немає, сума за користування кредитними коштами збільшується щодня за рахунок нарахованих відсотків. В результаті несплата обійдеться дорожче.

Треба пам'ятати перед тим, як оформляєш кредит, про свою платоспроможність і труднощів з його погашенням не виникне.

Нагадаємо, експерти одноголосно заявляють, що потрібно готуватися до зниження рівня зарплат через те, що частина галузей в Україні на карантині фактично не працювала.

Економіст Олег Пендзин впевнений, що за квітень зарплати у багатьох сферах істотно просядуть.

Нагадаємо, курс валют різко змінився, долар і євро стрибнули вгору: НБУ попередив українців.

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