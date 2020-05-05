Таке рішення нібито дозволить регулятору додатково отримувати по 12 млрд гривень

Про це пишуть Українські новини.

Зокрема, в НКРЕКП запропонували скасувати з 1 січня 2021 року пільговий для українців тариф на електроенергію, який обліковувався на перші 100 кВт-ч.

Скандальну пропозицію під час засідання профільного комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг озвучив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.

Зазначимо, що на сьогоднішній день ціна на електроенергію для простих українців встановлена на рівні 90 коп. за 1 кВт/год у разі, якщо споживається до 100 кВт/год електроенергії на місяць, та 168 коп. – якщо споживається понад 100 кВт/год.

Озвучуючи таку пропозицію він заявив, що НКРЕКП нібито зможе додатково отримувати по 12 млрд.

Крім цього, НКРЕКП хоче протягом 2-5 років пропонує скасувати перехресне субсидування та забезпечити адресну допомогу вразливим категоріям споживачів. Це рішення нібито дозволить держрегулятору додатково отримати понад 38 млрд гривень.

Раніше ми розповідали, що українці зможуть оплатити комуналку з пільгою. Зокрема, цією можливістю зможуть скористатися жителі Києва.

Спеціальна пропозиція полягала в наступному: якщо українець оплачував комунальні послуги до 20-го числа поточного місяця, тоді для нього передбачена знижка в розмірі 10%.

Але на час обмежувальних заходів така пропозиція поширюється на всіх, хто оплатить послуги до кінця поточного місяця.

"Рішення про пільговому періоді оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів. У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка буде діяти для всіх, хто сплатить до кінця місяця", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, оплата комуналки по телефону: Кабмін уточнив деталі, як скористатися послугою.

Як повідомляла Politeka, нова неприємність чекає киян вже з квітня: що буде з платіжками і скільки змусять заплатити

Також Politeka писала, що українцям розповіли, за що можна не платити на карантині: "Пощастить лише тим, хто..."