Такое решение якобы позволит регулятору дополнительно получать по 12 млрд гривен

Об этом пишут Украинские новости.

В частности, в НКРЭКУ предложили отменить с 1 января 2021 года льготный для украинцев тариф на электроэнергию, который учитывался на первые 100 кВт-ч.

Скандальное предложение во время заседания профильного комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг озвучил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

Отметим, что на сегодняшний день цена на электроэнергию для простых украинцев установлена ​​на уровне 90 коп. за 1 кВт/ч в случае, если потребляется до 100 кВт/ч электричества в месяц, и 168 коп. – если потребляется более 100 кВт/ч.

Озвучивая такое предложение он заявил, что НКРЭКУ якобы сможет дополнительно получать по 12 млрд.

Помимо этого, НКРЭКУ хочет в течении 2-5 лет предлагает отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей. Это решение якобы позволит госрегулятору дополнительно получить более 38 млрд гривен.

Таким образом, в случае отмены льгот за электроэнергию заплатят больше практически все бытовые потребители.

Ранее мы рассказывали, что украинцы смогут оплатить коммуналку с льготой. В частности, этой возможностью смогут воспользоваться жители Киева.

Специальное предложение ссостояло в следующем: если украинец оплачивал коммунальные услуги до 20-го числа нынешнего месяца, тогда для него предусмотрена скидка в размере 10%.

Но на время ограничительных мер такое предложение распространяется на всех, кто оплатит услуги до конца текущего месяца.

"Решение о льготном периоде оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер. У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца", – сказано в сообщении.

Напомним, оплата коммуналки по телефону: Кабмин уточнил детали, как воспользоваться услугой.

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