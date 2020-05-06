Влада придумала "спосіб" вирішення проблем із зеленим тарифом в Україні

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, простим побутовим споживачам пропонують підвищити тарифи на електроенергію.

Якщо зараз українці за перші 100 кВт/год платять по 90 копійок за кожен кіловат, то в майбутньому тарифи можуть злетіти майже в два рази.

Так, член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання профільного комітету Ради запропонував скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем з "зеленим".



Під час засідання були запропоновані два сценарії: у першу чергу, регулятор пропонує підвищити тариф на перші 100 кВт-год електроенергії для домогосподарств з 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт. У НКРЕКП впевнені, що такий крок дозволити отримувати додатково по 12 млрд.

Більш того, національний регулятор планує в найближчі 2-5 років підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, забезпечивши адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

Українці гнівно відреагували на ініціативи регулятора і припустили, що "зекономлені" гроші отримає олігарх Рінат Ахметов.

"Регулятор це Рінат Леонідович Ахметов", "На думку регулятора, дане рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень в рік - тобто забрати у нас і покласти в кишеню Рената Леонідовича. Більше навіть може бути, що Шмигаль що Буславец пташенята Ахметова. Тільки після всього цього незрозуміло хто чий слуга?", "Атомні енергоблоки відключають, а за дорогу зелену енергетику Ахметки - платіть населення", "Вони не барани, вони стрижуть баранів. А вони - вороги народу", "Будь-яка влада завжди була, є і буде ворогом народу", "Кінець епохи бідності для Ріната Леонідовича", "Так я не зрозумів, це покращення вже, чи ще ні?", "Знаєте, в чому прикол, в країнах ЄС електрика зараз віддають майже задарма, там конкуренція, а нас зелене покращення!", "Вся країна, взагалі-то, вотчина олігархів", - обурилися вони в коментарях під публикацією.

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