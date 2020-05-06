Власти придумали "способ" решения проблем с зеленым тарифом в Украине

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, простым бытовым потребителям предлагают взвинтить тарифы на электроэнергию.

Если сейчас украинцы за первые 100 кВт/ч платят по 90 копеек за каждый киловатт, то в будущем тарифы могут взлететь почти в два раза.

Так, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко во время заседания профильного комитета Рады предложил отменить с 1 января 2020 года льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым".



Во время заседания были предложены два сценария: в первую очередь, регулятор предлагает взвинтить тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт. В НКРЭКУ уверены, что такой шаг позволить получать дополнительно по 12 млрд.

Более того, национальный регулятор планирует в ближайшие 2-5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

Украинцы гневно отреагировали на инициативы регулятора и предположили, что "сэкономленные" деньги получит олигарх Ринат Ахметов.

"Регулятор это Ринат Леонидович Ахметов", "По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год - то есть забрать у нас и положить в карман Рената Леонидовича. Очень даже может быть, что Шмыгаль что Буславец птенцы Ахметова. Только после всего этого непонятно кто чей слуга?", "Атомные энергоблоки отключают, а за дорогую зеленую энергетику Ахметки - платите население", "Они не бараны, они стригут баранов. А они - враги народа", "Любая власть всегда была, есть и будет врагом народа", "Конец эпохи бедности для Рината Леонидовича", "Так я не понял, это уже покращення, или еще нет?", "Знаете в чем прикол, в странах ЕС электричество сейчас отдают почти даром, там конкуренция, а нас зеленое покращення!", "Вся страна, вообще-то, вотчина олигархов", " Они-то как раз не дураки, они упыри. А дураков они тарифами грабить намерены", - возмутились они в комментариях под публикацией.

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