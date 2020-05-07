Вартість електроенергії для українців може зрости більше, ніж у два рази

Як повідомляє Politeka.net, такий прогноз в "Главреду" розповів директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН Валентин Землянський. Він упевнений, що зростання тарифів призведе до плачевних наслідків для всієї України.

Експерт звернув увагу, що НКРЭКУ запропонувала два варіанти виходу з енергетичної кризи. В обох випадках регулятор планує підвищити тарифи для населення. Поки неясно, наскільки саме піднімуть ціни, але вже є тривожні сигнали. Адже якщо держава знизить "зелений" тариф, то відмовиться від обіцянок інвесторам.

"За їх розрахунками, якщо прибрати пільгові 100 кВт для населення, то вони дадуть приріст в 8 млрд гривень - при дисбалансі в 15 мільярдів", - зазначив фахівець. Він упевнений, що суми не вистачить для виходу з кризи. При цьому дуже велика ймовірність різкого підвищення цін для населення.

За словами експерта, з травня в Україні не діють обмеження по спец зобов'язаннями на електроенергію. У зв'язку з цим НКРЭКУ нічого не стримує від підвищення цін у будь-який момент. Валентин Землянський спрогнозував, до чого готуватися споживачам.

"Думаю верхня планка подорожчання буде в діапазоні від 2 до 2,5 гривень за 1 кВт/год. При цьому ще незрозуміло, чи збережеться схема двухзонных або трьохзонних режимів споживання. Відповідно, для нічного споживання електроенергії тариф може підскочити з 90 копійок до 2 гривень, тобто майже вдвічі", - повідомив він.

Як зазначив експерт, користуються пільговим тарифом у осномном пенсіонери і малозабезпечені українці, тоді як середня сім'я споживає не менше 200 кВт / год на місяць. Але є інша проблема - низькі доходи громадян.

"Фактично, зараз повторюється ситуація 2014 року, коли екс-прем'єр Яценюк запускав ринок газу - тарифи зросли мінімум в 5-6 разів, а доходи громадян падали. Зараз, на тлі економічної кризи, у нас та ж картина - запускаючи ринок, де громадяни не мають стабільного доходу, існує ризик соціального вибуху", - підкреслив Землянський.

Він вважає більш доречним зберегти старі тарифи і продовжити спеціальні зобов'язання. В іншому випадку, державі доведеться виділяти більше субсидій і витрачати на них гроші з бюджету.

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