Долар завис, цифри в обмінниках знову здивують українців: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні 10 травня проявить небувалу стійкість гривні, долар і євро розійдуться в різні боки.

Долар сьогодні буде торгуватися за 2681,85 за сто «вічнозелених», а вже в перший робочий день показник підскочить до 2681,96 (+0,11).

У той же час Національний банк уточнив, що сто євро будуть торгуватися сьогодні 2891,17 гривень. Проте вже у вівторок валюта підскочить аж до 2909,66 гривень (+18,49).

"Рабства немає": Зеленський висунув заробітчанам залізну умову, як виїхати за грошима

Президент України Володимир Зеленський висунув умову, при якій заробітчани зможуть виїжджати за кордон.

Україна під час карантину дозволяє громадянам виїхати за кордон на роботу за умови контракту мінімум на три місяці, і якщо країна, в яку вони спрямовуються, бере на себе зобов'язання забезпечити українців всім необхідним. Таку заяву Зеленський зробив під час поїздки в Закарпатті.

При цьому Зеленський підкреслив, що "коли країна, яка зв'язується з нами з дипломатичних зв'язків, бере на себе зобов'язання забезпечити наших громадян житлом, медичною страховкою – ми можемо бути впевнені, що якщо що-то з нашим громадянином станеться, його не викинуть на вулицю ".

Пенсії і зарплати в Україні знову перерахують: кого залишать без грошей, важливі нюанси

Введений в Україні карантин може жорстко вдарити по громадянам, частина з яких можуть залишитися зовсім без виплат.

Як стало відомо, громадяни, які на час карантину тимчасово залишилися без роботи або втратили частину своєї зарплати, в майбутньому можуть отримати меншу пенсію.

Більше того, частина українців взагалі можуть залишитися без виплат. Це стосується людей, які через карантин не зможуть набрати необхідний мінімум робочого стажу – 27 років. Через нього люди будуть змушені працювати більше, ніж належить.

У зв'язку з цим чиновники рекомендують українцям добровільно підписувати угоду з пенсійним фондом та самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок, який буде зараховуватися до стажу. Мінімальний внесок становить 1039 гривень.

Смертельна пожежа охопила лікарню з зараженими в столиці, термінова евакуація: кадри з місця

Лікарню в столиці, де знаходяться люди з підтвердженим вірусом з Китаю, охопила сильна пожежа.

«Один чоловік загинув під час пожежі в лікарні №50 на півночі Москви, загоряння ліквідовано. Пожежа сталася у шестиповерховому будинку на вулиці Вучетича, 21. Вогонь спалахнув у корпусі, де лікують хворих вірусом з Китаю. Проводиться евакуація», - повідомляли РосЗМІ.

Нагадаємо, скандал з Грузією набирає обертів, Зеленський кинув ризикований виклик.

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