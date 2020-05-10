Доллар завис, цифры в обменниках снова удивят украинцев: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 10 мая проявит небывалую стойкость гривны, доллар и евро разойдутся в разные стороны.

Доллар сегодня будет торговаться по 2681,85 за сто «вечнозеленых», а уже в первый рабочий день показатель подскочит до 2681,96 (+0,11).

В то же время Национальный банк уточнил, что сто евро будут торговаться сегодня по 2891,17 гривен. Однако уже во вторник валюта подскочит аж до 2909,66 гривен (+18,49).

"Рабства нет": Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие, при котором заробитчане смогут выезжать за границу.

Украина во время карантина позволяет гражданам выехать за границу на работу при условии контракта минимум на три месяца, и если страна, в которую они направляются, берет на себя обязательства обеспечить украинцев всем необходимым. Такое заявление Зеленский сделал во время поездки в Закарпатье.

При этом Зеленский подчеркнул, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу ".

Пенсии и зарплаты в Украине снова пересчитают: кого оставят без денег, важные нюансы

Введенный в Украине карантин может жестко ударить по гражданам, часть из которых могут остаться вовсе без выплат.

Как стало известно, граждане, которые на время карантина временно остались без работы или потеряли часть своей зарплаты, в будущем могут получить меньшую пенсию.

Более того, часть украинцев и вовсе могут остаться без выплат. Это касается людей, которые из-за карантина не смогут набрать необходимый минимум рабочего стажа – 27 лет. Из-за него люди будут вынуждены работать больше, чем положено.

В связи с этим чиновники рекомендуют украинцам добровольно подписывать соглашение с пенсионным фондом и самостоятельно уплачивать единый социальный взнос, который будет засчитываться в стаж. Минимальный взнос составляет 1039 гривен.

Смертельный пожар охватил больницу с зараженными в столице, срочная эвакуация: кадры с места

Больницу в столице, где находятся люди с подтвержденным вирусом из Китая, охватил сильнейший пожар.

«Один человек погиб во время пожара в больнице №50 на севере Москвы, возгорание ликвидировано. Пожар произошёл в шестиэтажном здании на улице Вучетича, 21. Огонь вспыхнул в корпусе, где лечат больных вирусом из Китая. Проводится эвакуация», - сообщали РосСМИ.

Напомним, скандал с Грузией набирает обороты, Зеленский бросил рискованный вызов.

Как сообщала Politeka, «слуги народа» слили Саакашвили, у Зеленского готовят срочное решение: что произошло.

Также Politeka писала, что Саакашвили признался, зачем Зеленский позвал его в Кабмин: «Я за мир с Россией».