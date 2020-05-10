В Україні прогнозується економічний спад на весь 2020 рік, що позначиться і на курсі валют

Аналітики J. P. Morgan прогнозують, що в 2021 році зростання економіки може скласти 6,3% при інфляції 6%. Україна при цьому має готуватися до економічного спаду у 2020 році, адже аналітики прогнозують ВВП на рівні 5,1% при інфляції 3,7%.

У той же час, підкреслюється, що курс гривні до кінця другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 гривень/долар.

Потім варто очікувати на кінець третього і четвертого кварталів зміцнення до 29 гривень/долар. А кінця першого кварталу наступного року курс знову повернеться до 29,5 гривень/долар.

До всього іншого, аналітики J. P. Morgan вже робили прогноз на курс валют. Аналітики припускали в березні, що курс на кінець 2020 року може скласти 28,5 гривень/долар, на кінець 2021 року – 29,5 гривень/долар.

Варто відзначити, що НБУ попередив українців про новий курс валют. Перед трьома вихідними курс долара несподівано заслаб і тепер за нього пропонують 26,8185 гривень.

Що стосується курсу після тривалого "вікенду", то після вихідних він зросте до відмітки в 26,8196 (+0,0011).

За курсом євро протилежна ситуація. Якщо валюта буде торгуватися за 28,9117, то після вихідних вона подорожчає до 29,0966 грн (+0,1849).

Нагадаємо, курс валют готує новий розворот, все зміниться в одну мить: "долар несподівано...".

Як повідомляла Politeka, гривня впаде: що буде з доларом після карантину і треба зараз бігти в обмінники.

Також Politeka писала, що долар наблизився до психологічної позначки, курс валют здивує.