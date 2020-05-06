Курс валют в Украине 6 мая удивит всех, гривна преподаст доллару и евро жесткий урок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Нацбанка.

Курс доллара сегодня установлен на уровне 2697,74 гривен. Хотя днем ранее «вечнозеленый» торговался по 2697,49 грн (+0,25).

Совершенно иной будет картина с курсом евро: регулятор установил их в районе 2926,91 гривны, хотя днем ранее они торговались по 2950,78 (-23,87).

Также в регуляторе рассказали, что к средине прошлого дня доллар торговался по 26,9775 за одну купюру.

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине в скором времени начнет расти. Аналитики советуют украинцам не расслабляться после подешевения «зеленого», которое произошло во время майских праздников.

Эксперты сходятся на том, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

"Инфляционный тренд никуда не исчез. У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме", - говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Напомним, доллар не остановить: украинцам дали точный прогноз, что будет с курсом уже через неделю.

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