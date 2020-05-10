В Украине прогнозируется экономический спад на весь 2020 год, что отразится и на курсе валют

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что в 2021 году рост экономики может составить 6,3% при инфляции 6%. Украина при этом должна готовиться к экономическому спаду в 2020 году, ведь аналитики прогнозируют ВВП на уровне 5,1% при инфляции 3,7%.

В то же самое время, подчеркивается, что курс гривны к концу второго квартала этого года может ослабнуть до 29,5 гривен/доллар.

Затем стоит ожидать на конец третьего и четвертого кварталов укрепления до 29 гривен/доллар. А концу первого квартала следующего года курс снова вернется к 29,5 гривен/доллар.

Ко всему прочему, аналитики J.P. Morgan уже делали прогноз на курс валют. Аналитики допускали в марте, что курс на конец 2020 года может составить 28,5 гривен/доллар, на конец 2021 года – 29,5 гривен/доллар.

Стоит отметить, что НБУ предупредил украинцев о новом курсе валют. Перед тремя выходными курс доллара неожиданно ослаб и теперь за него предлагают 26,8185 гривен.

Что касается курса после длительного "уикенда", то после выходных он выростет до отметки в 26,8196 (+0,0011).

По курсу евро противоположная ситуация. Если валюта будет торговаться по 28,9117, то после выходных она подорожает до 29,0966 грн (+0,1849).

Напомним, курс валют готовит новый разворот, все изменится в один миг: "доллар неожиданно...".

Как сообщала Politeka, гривна рухнет: что будет с долларом после карантина и надо ли сейчас бежать в обменники.

Также Politeka писала, что доллар приблизился к психологической отметке, курс валют удивит.