Пандемія китайського вірусу негативно позначиться на українській економіці

Про це йдеться у свіжому прогнозі аналітиків J. P. Morgan, передає Politeka.net.

За словами фахівців, падіння національної економіки у 2020 році може становити 5,1% при інфляції 3,7%

Провідні аналітики J. P. Morgan стверджують, що курс української гривні до середини 2020 року може ослабнути до 29,5 грн/$, потім зміцнитися до 29 грн на кінець третього і четвертого кварталів і повернутися до 29,5 грн/$ до кінця першого кварталу 2021 року.

Що стосується 2021 року, то економісти прогнозують зростання ВВП на рівні 6,3% при інфляції 6%.

Варто відзначити, що в березні 2020 року аналітики J. P. Morgan оцінювали падіння економіки України в цьому році до 2,6% з відновленням в наступному на 5,1%. Курс на кінець 2020 року прогнозувався на рівні 28,5 грн/$, на кінець наступного - 29,5 грн за долар.

Раніше Кабмін також прогнозував падіння ВВП, зростання безробіття і девальвацію гривні. До кризи планувалося, що економіка зросте на 3,7%, але фахівці очікують падіння ВВП на 3,9%.

Прогноз курсу національної валюти на рік встановлено на рівні 29,5 грн/$. Попередній прогноз, озвучений до економічної кризи на тлі китайської вірусу - 27 грн/$. Інфляція тимчасово прискориться до 8,7% і вже в наступному році повинен повернутися до цільових 5%.

Свій прогноз по економіці озвучив і голова НБУ Яків Смолій. За його словами, національна економіка після падіння в цьому році на 5%, у наступні кілька років може рости на 4% щорічно.

Він також заспокоїв українців і запевнив, що в поточну кризу, спровокована пандемією вірусу, економіка України увійшла у кращому стані, ніж під час кризи 2008 і 2014 років.

"...Українська економіка впаде не більш ніж на 5% в 2020 році. Вже в третьому кварталі, відразу після закінчення карантину, вона активно почне відновлюватися. Тоді поступово почне зменшуватися безробіття. В наступні роки ми побачимо зростання економіки на рівні 4%", - підкреслив Смолій.

Голова державного регулятора також не виключив, що Нацбанк у червні на засіданні свого монетарного комітету може переглянути прогноз щодо падіння економіки України на 5% до кінця 2020 року.

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