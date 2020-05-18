ПриватБанк змінив правила зняття готівкових грошей у своїх банкоматах

Багато нових банкоматів банку отримали підтримку функції NFC, яка дозволяє здійснювати операції з карткою, не вставляючи її в банкомат, а тільки підносячи до спеціальній зоні. Таким чином українці можуть здійснювати будь-які дії з карткою, у тому числі оплачувати послуги, здійснювати переказ грошей, знімати готівку, конвертувати валюту і так далі.

Крім того, нові банкомати «замкнутого циклу» можуть приймати готівку. На сьогоднішній день у тестовому режимі працює вже більше двохсот банкоматів нового типу. До кінця цього року їх кількість планується збільшити на тисячу. А в майбутньому банк збирається повністю замінити свої банкомати на пристрої нового зразка.

Наголошується, що банкомати нового покоління також підтримують платежі популярних систем для безконтактної оплати, на кшталт Apple Pay, Google Pay і Samsung Pay. Це дозволяє клієнтам банку знімати готівкові гроші, використовуючи тільки смартфон. Для того, щоб зняти гроші таким способом, потрібно просто піднести смартфон до NFC-мітки, а потім пройти біометричну аутентифікацію.

Нові можливості зняття готівки вже діють. Відзначається, що такий спосіб не передбачає жодних комісійних відрахувань.

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