ПриватБанк изменил правила снятия наличных денег в своих банкоматах

Многие новые банкоматы банка получили поддержку функции NFC, которая позволяет осуществлять операции с картой, не вставляя ее в банкомат, а только поднося к специальной зоне. Таким образом украинцы могут осуществлять любые действия с картой, в том числе оплачивать услуги, совершать перевод денег, снимать наличку, конвертировать валюту и так далее.

Кроме того, новые банкоматы «замкнутого цикла» могут принимать наличные деньги. На сегодняшний день в тестовом режиме работают уже более двухсот банкоматов нового типа. К концу этого года их количество планируется увеличить на тысячу. А в будущем банк собирается полностью заменить свои банкоматы на устройства нового образца.

Отмечается, что банкоматы нового поколения также поддерживают платежи популярных систем для бесконтактной оплаты, вроде Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Это позволяет клиентам банка снимать наличные деньги, используя только смартфон. Для того, чтобы снять деньги таким способом, нужно просто поднести смартфон к NFC-метке, а затем пройти биометрическую аутентификацию.

Новые возможности снятия налички уже действуют. Отмечается, что такой способ не предусматривает никаких комиссионных отчислений.

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