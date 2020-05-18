ПриватБанк изменил правила снятия наличных денег в своих банкоматах
Многие новые банкоматы банка получили поддержку функции NFC, которая позволяет осуществлять операции с картой, не вставляя ее в банкомат, а только поднося к специальной зоне. Таким образом украинцы могут осуществлять любые действия с картой, в том числе оплачивать услуги, совершать перевод денег, снимать наличку, конвертировать валюту и так далее.
Кроме того, новые банкоматы «замкнутого цикла» могут принимать наличные деньги. На сегодняшний день в тестовом режиме работают уже более двухсот банкоматов нового типа. К концу этого года их количество планируется увеличить на тысячу. А в будущем банк собирается полностью заменить свои банкоматы на устройства нового образца.
Отмечается, что банкоматы нового поколения также поддерживают платежи популярных систем для бесконтактной оплаты, вроде Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Это позволяет клиентам банка снимать наличные деньги, используя только смартфон. Для того, чтобы снять деньги таким способом, нужно просто поднести смартфон к NFC-метке, а затем пройти биометрическую аутентификацию.
Муж Регины Тодоренко нежно прижался к подросшему сыну на пляже: "Копия мамина"
Мейхер без лифчика показала, за что ее взяли в "ВИА Гру": "А у вас талант, милочка"
"Такого еще не было": грандиозный финал "Евровидение 2020" все же состоялся, эксклюзивные кадры
Зарплаты будут считать по-новому, украинцев предупредили, кто потеряет деньги: "Оклад будет..."
Новые возможности снятия налички уже действуют. Отмечается, что такой способ не предусматривает никаких комиссионных отчислений.
Напомним, в Украине «лопнул» известный банк, клиентам сообщили печальное известие: "выплаты возмещений...".
Как сообщала Politeka, ПриватБанк попал в новый громкий скандал, подробности: "Невозможно снять деньги".
Также Politeka писала, что банки кардинально меняют условия работы, визит станет испытанием: "Очереди на улице и....".