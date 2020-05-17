ПАО «Банк «Юнисон» полностью прекращает свою работу в Украине

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.



"В соответствии со статьей 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ОАО «БАНК« ЮНИСОН » прекращено", - говорится в сообщении.

Также вкладчикам банка было возмещено 118 миллионов гривен, что составляет 99,6% от общего гарантированной суммы.

"Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «БАНК« ЮНИСОН »завершено", - сообщили в Фонде.



Напомним, что в апреле 2016 года Нацбанк отнес банк Юнисон к категории неплатежеспособных через непрозрачную структуру собственности. В июне 2018 года Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка, а уже в октябре 2019 года Апелляционный админсуд признал законность решения НБУ относительно банкротства банка.



Отметим, что банк «Юнисон» связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко времен президентства Виктора Януковича.

Ранее мы сообщали, что карантин ударил по работе национализированного ПриватБанка. Сообщается, что ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекращает продажу наличной валюты в кассах.

Как подчеркнули в пресс-службе, подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит авиасообщение с другими странами.

Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Напомним, ПриватБанк ввел суровые ограничения, валюты не будет: что нужно знать украинцам.

Как сообщала Politeka, Приватбанк обвинили в обмане клиентов: «в терминале случился сбой, а потом…».

Также Politeka писала, что отделения ПриватБанка будут закрываться: украинцам рассказали, что происходит.







