ПАО «Банк «Юнисон» полностью прекращает свою работу в Украине
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.
"В соответствии со статьей 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ОАО «БАНК« ЮНИСОН » прекращено", - говорится в сообщении.
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Также вкладчикам банка было возмещено 118 миллионов гривен, что составляет 99,6% от общего гарантированной суммы.
"Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «БАНК« ЮНИСОН »завершено", - сообщили в Фонде.
Напомним, что в апреле 2016 года Нацбанк отнес банк Юнисон к категории неплатежеспособных через непрозрачную структуру собственности. В июне 2018 года Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка, а уже в октябре 2019 года Апелляционный админсуд признал законность решения НБУ относительно банкротства банка.
Отметим, что банк «Юнисон» связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко времен президентства Виктора Януковича.
Ранее мы сообщали, что карантин ударил по работе национализированного ПриватБанка. Сообщается, что ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекращает продажу наличной валюты в кассах.
Как подчеркнули в пресс-службе, подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит авиасообщение с другими странами.
Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.
Напомним, ПриватБанк ввел суровые ограничения, валюты не будет: что нужно знать украинцам.
Как сообщала Politeka, Приватбанк обвинили в обмане клиентов: «в терминале случился сбой, а потом…».
Также Politeka писала, что отделения ПриватБанка будут закрываться: украинцам рассказали, что происходит.