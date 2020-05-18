В Україні набула чинності постанова Кабміну про держрегулювання цін на хліб, молоко та інші товари суттєвої соціальної значущості

Про це нагадали в прес-службі Держслужби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Нові правила починають діяти з понеділка, 18 травня.

З цього дня держава буде регулювати ціни на товари протиепідемічного призначення, а також на ряд «соціально-значущих» товарів. До них законодавці віднесли такі продукти: гречка, цукор, пшеничне борошно, вітчизняні макарони, молоко, хліб, курячі яйця, м'ясо птиці, вершкове масло і вода.

Тепер продавцям заборонять підвищувати ціни без попередження: вони будуть зобов'язані декларувати зростання ціни на 5% і більше. Підвищення цін на 5-10% можна буде встановлювати не раніше, ніж через 3 дні; при зростанні на 10-15% нові ціни повинні з'являтися тільки через 2 тижні; а при підвищенні на 15% - тільки через місяць після декларування.

Декларації на зміну цін продавці повинні подавати в електронному вигляді через сайт Держпродспоживслужбы.

При цьому мова йде виключно про роздрібні ціни, у той час як оптові можуть підвищуватися і без декларування.

Українці вже відзначили, що це нововведення може негативно позначитися на асортименті в магазинах.

«Значить, ці продукти скоро зникнуть з полиць магазинів», - пишуть в мережі.

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