В Украине вступило в силу постановление Кабмина о госрегулировании цен на хлеб, молоко и другие товары существенной социальной значимости

Об этом напомнили в пресс-службе Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Новые правила начинают действовать с понедельника, 18 мая.

С этого дня государство будет регулировать цены на товары противоэпидемического назначения, а также на ряд «социально-значимых» товаров. К ним законодатели отнесли такие продукты: гречка, сахар, пшеничная мука, отечественные макароны, молоко, хлеб, куриные яйца, мясо птицы, сливочное масло и вода.

Теперь продавцам запретят повышать цены без предупреждения: они будут обязаны декларировать рост цены на 5% и более. Повышение цен на 5-10% можно будет устанавливать не ранее, чем через 3 дня; при росте на 10-15% новые цены должны появляться только через 2 недели; а при повышении на 15% - только через месяц после декларирования.

Декларации на изменение цен продавцы должны подавать в электронном виде через сайт Госпродпотребслужбы.

При этом речь идет исключительно о розничных ценах, в то время как оптовые могут повышаться и без декларирования.

Украинцы уже отметили, что это нововведение может негативно сказаться на ассортименте в магазинах.

«Значит, эти продукты скоро исчезнут с полок магазинов», - пишут в сети.

Напомним, украинцам рассказали, стоит ли ждать повышения цен на продукты: "Все зависит от...".

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, почему картошка им уже не по карману: "Цена будет расти".

Также Politeka писала о скачке цен в Украине: в НБУ рассказали, к чему быть готовыми.