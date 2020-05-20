В Україні набуває чинності постанова про державне регулювання цін на соціально значущі товари. Порушення нових правил загрожує українцям штрафами

З 18 травня ціни в України на соціально значимі товари і товари протиепідемічного призначення почали регулюватися державою. Тепер продавці повинні заздалегідь попереджати Держпродспоживслужбу про заплановане підвищення цін на товари.

За порушення умов інформування держави про підвищення цін до продавців будуть застосовуватися санкції за ст. 20 закону України «Про ціни і ціноутворення». Крім того, порушників чекають штрафи за ст. 1652 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Коментуючи нові правила у своєму Facebook, засновник і директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж, депутат Київської обласної ради Олексій Дорошенко уточнив, що якщо продавці вирішать отримувати більший прибуток, наварюючись на підвищенні цін, Держспоживслужба передасть матеріали дослідження Антимонопольному комітету, який накладе штраф на винну сторону.

Він також зазначив, що в основному різким завищенням цін в країні займаються торгові й аптечні мережі, а не маленькі магазинчики.

Крім того, Дорошенко додав, що офіційно моніторинг цін вводиться на час пандемії, однак заходи захисту швидше за все будуть повністю скасовані тільки в 2021 році.

Відзначимо, що в рамках нового закону продавцям заборонять підвищувати ціни без попередження: вони будуть зобов'язані декларувати зростання ціни на 5% і більше. Підвищення цін на 5-10% можна буде встановлювати не раніше, ніж через 3 дні; при зростанні на 10-15% нові ціни повинні з'являтися тільки через 2 тижні; а при підвищенні на 15% - тільки через місяць після декларування.

Нагадаємо, з цього дня ціни зростатимуть по-новому, постанова Кабміну.

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