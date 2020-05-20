В Украине вступает в силу постановление о государственном регулировании цен на социально значимые товары. Нарушение новых правил грозит украинцам штрафами

С 18 мая цены в Украины на социально значимые товары и товары противоэпидемического назначения начали регулироваться государством. Теперь продавцы должны заранее предупреждать Госпродпотребслужбу о запланированном повышении цен на товары.

За нарушение условий информирования государства о повышении цен к продавцам будут применяться санкции по ст. 20 закона Украины «О ценах и ценообразовании». Кроме того, нарушителей ждут штрафы по ст.1652 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Комментируя новые правила в своем Фейсбук, основатель и директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Киевского областного совета Алексей Дорошенко уточнил, что если продавцы решат получать большую прибыль, навариваясь на повышении цен, Госпотребслужба передаст материалы исследования Антимонопольному комитету, который наложит штраф на виновную сторону.

Он также отметил, что в основном резким завышением цен в стране занимаются торговые и аптечные сети, а не маленькие магазинчики.

Кроме того, Дорошенко добавил, что официально мониторинг цен вводится на время пандемии, однако меры защиты скорее всего будут полностью отменены только в 2021 году.

Отметим, что в рамках нового закона продавцам запретят повышать цены без предупреждения: они будут обязаны декларировать рост цены на 5% и более. Повышение цен на 5-10% можно будет устанавливать не ранее, чем через 3 дня; при росте на 10-15% новые цены должны появляться только через 2 недели; а при повышении на 15% - только через месяц после декларирования.

Напомним, с этого дня цены будут расти по-новому, постановление Кабмина.

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