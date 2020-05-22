Україна і Міжнародний валютний фонд досягли попередньої угоди про резервний кредит (stand-by) на п'ять мільярдів доларів на 18 місяців, йдеться в заяві фонду

Така інформація з'явилася, 21 травня на сайті фонду.

21 травня завершилося дистанційне обговорення умов нової угоди на рівні представників України і фонду. Глава місії МВФ в Україні Іванна Владков Холлар заявила, що зазначені кошти будуть спрямовані на збереження платіжного балансу і підтримку бюджету.

Наголошується, що метою кредиту є допомогу українській владі в боротьбі з наслідками пандемії китайського вірусу.

Очікується, що ця домовленість "стане каталізатором додаткової двосторонній і багатосторонній фінансової підтримки".

Попередню угоду ще буде затверджуватися керівництвом Фонду та Виконавчою радою МВФ.

"Розгляд Правлінням очікується в найближчі тижні", - додали в МВФ.

Нагадаємо, 21 травня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав закон про банківську діяльність, який вже встигли прозвати «антиколомойским».

Як відомо, цей закон був одним з умов для укладення нової угоди з МВФ і отримання траншу. За цим законом націоналізовані банки не можна повертати колишнім власникам. Це означає, що націоналізований ПриватБанк не зможуть повернути Ігорю Коломойському. Однак, колишні власники можуть домогтися компенсації у держави через суд, якщо буде доведено, що НБУ ухвалив незаконне рішення.

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