Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сложившейся ситуации в стране из-за кредитов МВФ



Как передает Politeka.net, свое мнение он озвучил во время пресс-конференции.



"Украина страна бедная – это надо признать. Мы должны миллиарды выплачивать кредиторам, не мы их набрали, но нам это выплачивать", - отметил президент.

По его словах, государство все же будет помогать украинцам, но с этим есть сложности.

"Всем пенсионерам и социально незащищенным будем помогать, но по нашим возможностям. Мы не печатаем деньги", - заявил Зеленский.

Напомним, что МВФ отказал Украине в программе расширенного финансирования

Стороны отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и перешли на 18-месячную программу stand by. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс в ходе своего последнего брифинга 7 мая.

По его словам, на данный момент МВФ обсуждает с властями Украины детали их дальнейшего сотрудничества и новый механизм финансирования, который должен помочь стране в сложившийся ситуации с экономикой и пандемией.

При этом глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что Украина может рассчитывать на предварительно оговоренную сумму финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), несмотря на смену программы.



