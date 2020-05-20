Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сложившейся ситуации в стране из-за кредитов МВФ
Как передает Politeka.net, свое мнение он озвучил во время пресс-конференции.
"Украина страна бедная – это надо признать. Мы должны миллиарды выплачивать кредиторам, не мы их набрали, но нам это выплачивать", - отметил президент.
По его словах, государство все же будет помогать украинцам, но с этим есть сложности.
"Всем пенсионерам и социально незащищенным будем помогать, но по нашим возможностям. Мы не печатаем деньги", - заявил Зеленский.
Напомним, что МВФ отказал Украине в программе расширенного финансирования
Стороны отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и перешли на 18-месячную программу stand by. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс в ходе своего последнего брифинга 7 мая.
По его словам, на данный момент МВФ обсуждает с властями Украины детали их дальнейшего сотрудничества и новый механизм финансирования, который должен помочь стране в сложившийся ситуации с экономикой и пандемией.
При этом глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что Украина может рассчитывать на предварительно оговоренную сумму финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), несмотря на смену программы.
Напомним, украинцам придется годами выплачивать кредит от МВФ: важное решение Евросоюза.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, чего ждать без денег МВФ: "Придется объявить..."
Также Politeka писала, что доллар замер в Украине: что будет с курсом валют уже через неделю, "перед сделкой с МВФ..."