Украина и Международный валютный фонд достигли предварительного соглашения о резервном кредите (stand-by) на пять миллиардов долларов на 18 месяцев, говорится в заявлении фонда

Такая информация появилась, 21 мая на сайте фонда.

21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда. Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар заявила, что указанные средства будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета.

Отмечается, что целью кредита является помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии китайского вируса.

Ожидается, что эта договоренность "станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки".

Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.

"Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели", - добавили в МВФ.

Напомним, 21 мая сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон о банковской деятельности, который уже успели прозвать «антиколомойским».

Как известно, этот закон был одним из условий для заключения нового соглашения с МВФ и получения транша. По этому закону национализированные банки нельзя возвращать прежним владельцам. Это значит, что национализированный ПриватБанк не смогут вернуть Игорю Коломойскому. Однако, бывшие владельцы могут добиться компенсации у государства через суд, если будет доказано, что НБУ принял незаконное решение.

Напомним, МВФ выделит Украине круглую сумму, в НБУ озвучили сроки: "Около $6,5 млрд..."

Как сообщала Politeka, Зеленский посчитал достойной зарплату в 5 тысяч гривен: "у нас это не бедность".

Также Politeka писала, что Зеленский пожаловался на нехватку денег для украинцев: "мы должны выплачивать кредиторам".