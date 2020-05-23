Українці платитимуть за спожите блакитне паливо за новими розцінками

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба монополіста "Нафтогазу".

Повідомляється, що в останньому місяці весни оптова ціна на газ для населення знизилася на 21%, якщо порівнювати з показниками за попередній місяць.

Як повідомили в прес-службі монополіста, що ціна 2,3 грн за кубометр вказана без урахування ПДВ, націнки газопостачальників і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

Якщо порівнювати з розцінками за квітень 2020 року, ціна на газ для простих споживачів знизилася на 21%, а якщо з аналогічним періодом в 2019 році - на 62% менше.

"За даними аналітиків НАК "Нафтогаз України", у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де через грунтовну підготовку до наступного опалювального сезону і теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою - 17,5 млрд кубометрів", – поінформувала прес-служба монополіста.

Раніше ми розповідали, що українці зможуть оплатити комуналку з пільгою. Зокрема, цією можливістю зможуть скористатися жителі Києва.

Спеціальна пропозиція полягала в наступному: якщо українець оплачував комунальні послуги до 20-го числа поточного місяця, тоді для нього передбачена знижка в розмірі 10%.

Але на час обмежувальних заходів така пропозиція поширюється на всіх, хто оплатить послуги до кінця поточного місяця.

"Рішення про пільговому періоді оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів. У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка буде діяти для всіх, хто сплатить до кінця місяця", – йдеться у повідомленні.

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Також Politeka писала, що тарифи на комуналку перерахували: готуйте гаманці.