Укрпочта сможет открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции и выпускать платежные карты

Это предусмотрено проектом закона №2788-Д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно финансовых услуг в области почтовой связи", который Рада 19 мая приняла в первом чтении.

Законопроект поддержали 232 нардепа.

Теперь в отделениях Укрпочты украинцы смогут:

открывать депозиты, чтобы хранить деньги;

оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги;

получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку;

присоединиться к рынку онлайн-торговли.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о недостаточной зоне покрытия банков Украины. В частности, только 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков. Отмечается, что после открытия почтовых счетов доступ к вышеуказанным услугам получат доступ не менее 37% населения Украины.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что предприятие несмотря на новые функции не будет конкурировать с банками, потому что 80% сети расположены в селах, где нет ни банковских отделений, ни банкоматов.

Кроме того, Укрпочта не будут кредитовать физических лиц и субъектов хозяйствования за счет собственных средств.

Но вместе с тем, вклады, привлеченные национальным оператором почтовой связи, приравниваются к банковским вкладам.

Укрпочта также становится участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, открытие и обслуживание почтовых счетов национальным почтовым оператором регулирует Национальный банк.

Отметим, в Нацбанке негативно отреагировали на принятие такого закона.

По мнению национального регулятора, это нелогично, неконкурентно и рискованно.

В НБУ заявили, что роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. «Расширение статуса Укрпочты - это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции", - отметили в НБУ.

Также в Нацбанке считают, что Укрпочта окажется в привилегированном положении по сравнении с банками.

В НБУ засчитают,что предоставление Укрпочте новых полномочий рискованный шаг.

«Укрпочта не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса. Банки расходуются на построение систем финансового мониторинга, контроль рисков, управление чужими средствами, комплаенс, безопасность данных и отделений. К тому же Укрпочта имеет ниже экспертизу, чем у финмониторинга, чем банки. Поэтому возникает повышенный риск отмывания денег», - говорится в сообщении Нацбанка.

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