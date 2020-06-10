Скільки складе перший транш і куди підуть гроші

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів

Ця програма дозволяє негайно виділити близько 2,1 млрд доларів, повідомляє прес-служба МВФ. Інша частина буде поетапно розділена на чотири транші. Відзначається, що програма Stand-By розрахована на 18 місяців.

Нова програма спрямована на те, щоб допомогти Україні впоратися з проблемами пандемії - "щоб гарантувати, що Україна готова повернутися до зростання, коли криза завершиться". При цьому в країні повинно продовжиться реформування ключових структур.

Ця угода замінює 14-місячну, яку було затверджено в грудні 2018 року, і спрямовану на підтримання стабільності протягом року виборів. Програма Stand-by передбачає значно менш амбітні реформи.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що "нова домовленість стане опорою для зусиль влади з подолання наслідків кризи, забезпечуючи при цьому макроекономічну стабільність і зберігаючи досягнення на сьогоднішній день... Разом з підтримкою з боку Світового банку та Європейського союзу це допоможе задовольнити великі потреби у фінансуванні. Програма буде зосереджена на забезпеченні середньострокової стійкості бюджету, збереженні незалежності центрального банку і гнучкого обмінного курсу, а також на зміцнення фінансової стабільності при відшкодуванні витрат за рішеннями банків. Узгоджені зусилля з реформування, спрямовані на боротьбу з корупцією та зміцнення управління, будуть мати вирішальне значення для забезпечення макроекономічної стабільності..."

Варто відзначити, що Україна отримає перший транш на 200 мільйонів доларів більше, ніж передбачалося. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Твіттері.

"Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі $ 2,1 млрд. Це на $ 200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені вірусом. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером", - зазначається у твіті голови держави.

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