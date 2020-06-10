Сколько составит первый транш и куда пойдут деньги

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов

Эта программа позволяет немедленно выделить около 2,1 млрд долларов, сообщает пресс-служба МВФ. Остальная часть будет поэтапно разделена на четыре транша. Отмечается, что программа Stand-By рассчитана на 18-месяцев.

Новая программа направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии - "чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис завершится". При этом в стране должно продолжится реформирование ключевых структур.

Это соглашение заменяет 14-месячное, которое было утверждено в декабре 2018 года, и направлено на поддержание стабильности в течение года выборов. Программа Stand-by предполагает значительно менее амбициозные реформы.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что "новая договоренность станет опорой для усилий властей по преодолению последствий кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность и сохраняя достижения на сегодняшний день... Вместе с поддержкой со стороны Всемирного банка и Европейского союза это поможет удовлетворить большие потребности в финансировании. Программа будет сосредоточена на обеспечении среднесрочной устойчивости бюджета, сохранении независимости центрального банка и гибкого обменного курса, а также на укреплении финансовой стабильности при возмещении издержек по решениям банков. Согласованные усилия по реформированию, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление управления, будут иметь решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности..."

Стоит отметить, что Украина получит первый транш на 200 миллионов долларов больше, чем предполагалось. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Твиттере.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере $ 2,1 млрд. Это на $ 200 млн больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные вирусом. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", - отмечается в твите главы государства.

Напомним, Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ, приняв закон о банках.

Напомним, новые тарифы на коммуналку и правила выплаты пенсий: украинцам выдали целый ряд требований от МВФ.

Как сообщала Politeka, повышение пенсий отменяется, МВФ выдвинул Украине жесткое условие: что будет с выплатами.