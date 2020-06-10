Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов

Эта программа позволяет немедленно выделить около 2,1 млрд долларов, сообщает пресс-служба МВФ. Остальная часть будет поэтапно разделена на четыре транша. Отмечается, что программа Stand-By рассчитана на 18-месяцев.

Новая программа направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии - "чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис завершится". При этом в стране должно продолжится реформирование ключевых структур.

Это соглашение заменяет 14-месячное, которое было утверждено в декабре 2018 года, и направлено на поддержание стабильности в течение года выборов.  Программа Stand-by предполагает значительно менее амбициозные реформы.

мвф, украина

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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что "новая договоренность станет опорой для усилий властей по преодолению последствий кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность и сохраняя достижения на сегодняшний день... Вместе с поддержкой со стороны Всемирного банка и Европейского союза это поможет удовлетворить большие потребности в финансировании. Программа будет сосредоточена на обеспечении среднесрочной устойчивости бюджета, сохранении независимости центрального банка и гибкого обменного курса, а также на укреплении финансовой стабильности при возмещении издержек по решениям банков. Согласованные усилия по реформированию, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление управления, будут иметь решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности..."

Владимир Зеленский

Стоит отметить, что Украина получит первый транш на 200 миллионов долларов больше, чем предполагалось. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Твиттере.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере $ 2,1 млрд. Это на $ 200 млн больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные вирусом. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", - отмечается в твите главы государства.

Напомним, Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ, приняв закон о банках.

Напомним, новые тарифы на коммуналку и правила выплаты пенсий: украинцам выдали целый ряд требований от МВФ.

Как сообщала Politeka, повышение пенсий отменяется, МВФ выдвинул Украине жесткое условие: что будет с выплатами.