Стало відомо, як в Україні планують карати боржників

Про це пише Politeka.net.

Відомо, що відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо примусового виконання судових рішень та рішень інших органів" вже внесений у Верховну Раду.

За умови, якщо депутати затвердять проект закону, то боржників не випускатимуть за кордон не тільки за рішенням суду, але і за вимогами банку або посадових осіб.

Подібні санкції будуть застосовувати стосовно тих, хто заборгував за комунальні послуги, не виконав рішення суду про п'яне водіння, або заборгував за рішенням Феміди більше 94 тисяч гривень.

Автори законопроекту також прописали, що постанова приватного виконавця про тимчасову заборону на виїзд може бути узгоджений на наступний день після його отримання, а його знімуть за умови, якщо всі борги будуть оплачені.

Відзначимо, що раніше такі санкції могли застосовуватися тільки до неплатників аліментів, тепер вони будуть торкатися всіх категорій боржників, а їхні фінансові рахунки можуть в автоматичному режимі блокувати.

Цей законопроект також вносить зміни у статті 195 Сімейного Кодексу. Тепер заборгованість по аліментах підприємця на спрощеній системі оподаткування може бути визначена, виходячи з його офіційного заробітку. Якщо ж дохід нікому, крім боржника, не відомий, то нарахування роблять за середньої зарплати для даного регіону.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату, заборгованість по комунальних платежах зростає в геометричній прогресії.

Якщо станом на березень громадяни змогли оплатити 104% від суми посадової виплати, то вже до квітня заборгованість по ЖКГ зросла на 2,2 млрд грн. При цьому наголошується, що карантин не прискорив зростання заборгованості.

Нагадаємо, тарифи на комуналку злетять, українцям озвучили нові розцінки і попередили про скасування пільг.

Як повідомила Politeka, тарифи на комуналку в Україні різко змінилися, нові цифри: "У порівнянні з квітнем..."

Також Politeka писала, що нововведення у боротьбі з боржниками довело українців до відчаю