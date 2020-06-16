«Слуги народу» вирішили перетворити збір боргів по комуналці в колекторський бізнес

Як повідомляє Politeka.net, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв.

Він нагадав про те, що однією з умов отримання Україною нового траншу від МВФ було розібратися з населенням за борги ЖКГ. На тлі цієї інформації нардепи від «Слуги народу» Михайло Лаба, Ігор Кривошеєв і Анатолій Костюх представили новий законопроект, який покликаний допомогти державі «вибивати» гроші з боржників.

У пояснювальній записці депутати зазначають, що всього українці заборгували за послуги ЖКГ 63 мільярда гривень. Лесєв зазначає, що держава могла б у цьому питанні допомогти найбільш незахищеним категоріям громадян, списавши частину їх боргів. Однак, нардепи вирішили не тільки не робити цього, але і прирівняти борги за ЖКГ до боргів по аліментах.

«І що пропонує ця трійця? Погашення заборгованостей за рахунок зарплат і пенсій. У боржника автоматом відраховується до 50% зарплати і 20% пенсії. Особливо красиво це запропонували з пенсіонерами… З цього ж законопроекту, якщо борг висить більше року – до нього додається штраф у 20%. Чистої води колекторський бізнес», - обурився Лесєв.

Він також розповів, що на випадок відсутності у людини офіційних доходів в законі передбачена заборона виїзду за кордон і управління автомобілем, а також відчуження нерухомості.

«По суті, це закон про комунальне рабство. Будь-яка заборгованість призводить до порушення конституційного права громадянина – права на власність. А як формуються тарифи ЖКГ? Ніхто толком не знає. Українці перетворюються на кріпаків. А Україна на країну для життя хорта еліти», - підсумував Лесєв.

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