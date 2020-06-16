«Слуги народа» решили превратить сбор долгов по коммуналке в коллекторский бизнес

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Он напомнил о том, что одним из условий получения Украиной нового транша от МВФ было разобраться с населением по долгам ЖКХ. На фоне этой информации нардепы от «Слуги народа» Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх представили новый законопроект, который призван помочь государству «выбивать» деньги из должников.

В пояснительной записке депутаты отмечают, что всего украинцы задолжали за услуги ЖКХ 63 миллиарда гривен. Лесев отмечает, что государство могло бы в этом вопросе помочь самым незащищенным категориям граждан, списав часть их долгов. Однако, нардепы решили не только не делать этого, но и приравнять долги за ЖКХ к долгам по алиментам.

«И что предлагает эта троица? Погашение задолженностей за счет зарплат и пенсий. У должника автоматом отчисляется до 50% зарплаты и 20% пенсии. Особенно красиво это предложили с пенсионерами… По этому же законопроекту, если долг висит более года – к нему добавляется штраф в 20%. Чистой воды коллекторский бизнес», - возмутился Лесев.

Он также рассказал, что на случай отсутствия у человека официальных доходов в законе предусмотрен запрет выезда за границу и управления автомобилем, а также отчуждение недвижимости.

«По сути, это закон о коммунальном рабстве. Любая задолженность приводит к нарушению конституционного права гражданина – права на собственность. А как формируются тарифы ЖКХ? Никто толком не знает. Украинцы превращаются в крепостных. А Украина в страну для жизни борзой элиты», - подытожил Лесев.

Напомним, решение о новой субсидии принято, в Раде объяснили, кто получит деньги: "До 100% от сметы...".

Как сообщала Politeka, должников будут наказывать новым способом, пострадают миллионы: "Автоматически арестуют...".

Также Politeka писала, что украинцев решили добить "налогом" на смартфоны, ноутбуки и телевизоры.