«Слуги народа» решили превратить сбор долгов по коммуналке в коллекторский бизнес
Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.
Он напомнил о том, что одним из условий получения Украиной нового транша от МВФ было разобраться с населением по долгам ЖКХ. На фоне этой информации нардепы от «Слуги народа» Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх представили новый законопроект, который призван помочь государству «выбивать» деньги из должников.
В пояснительной записке депутаты отмечают, что всего украинцы задолжали за услуги ЖКХ 63 миллиарда гривен. Лесев отмечает, что государство могло бы в этом вопросе помочь самым незащищенным категориям граждан, списав часть их долгов. Однако, нардепы решили не только не делать этого, но и приравнять долги за ЖКХ к долгам по алиментам.
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«И что предлагает эта троица? Погашение задолженностей за счет зарплат и пенсий. У должника автоматом отчисляется до 50% зарплаты и 20% пенсии. Особенно красиво это предложили с пенсионерами… По этому же законопроекту, если долг висит более года – к нему добавляется штраф в 20%. Чистой воды коллекторский бизнес», - возмутился Лесев.
Он также рассказал, что на случай отсутствия у человека официальных доходов в законе предусмотрен запрет выезда за границу и управления автомобилем, а также отчуждение недвижимости.
«По сути, это закон о коммунальном рабстве. Любая задолженность приводит к нарушению конституционного права гражданина – права на собственность. А как формируются тарифы ЖКХ? Никто толком не знает. Украинцы превращаются в крепостных. А Украина в страну для жизни борзой элиты», - подытожил Лесев.
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