Все виявилося не так, як очікувалося

Українським пенсіонерам розповіли, чому в період епідемії вірусу з Китаю вони більше не отримують «карантинну» тисячу

Про це розповіла заступник начальника управління Пенсійного фонду м. Сєвєродонецька Олена Вєтрова, передає finance.ua.

«У квітні була проведена виплата 1000 грн громадянам, у яких розмір пенсій не перевищує п'яти тисячі гривень. Дуже багато отримуємо питань та скарг від громадян, тому що багато хто вважають, що виплата повинна здійснюватися кожен місяць», - зазначила вона.

У той же час чиновниця розповіла, що у травні та червні «карантинні» виплати отримували ті, хто до цього їх не отримав. А самі гроші є одноразовою виплатою, а не постійною.

«Ні, це одноразова допомога, у квітні. Так, цю «тисячу» виплачували і в травні, і в червні. Але це торкнулося тих громадян, які «тисячу» не отримали у квітні. Тому це не щомісячна виплата, а одноразова», - підкреслила вона.

Уточнимо, що дану виплату пенсіонери отримали з ініціативи президента. Передбачалося, що це торкнеться тих, кому найбільше потрібна була допомога - тим, що отримує пенсію у розмірі менше п'яти тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, в Україні планують змінити систему нарахування заробітних плат. Рада розглянула Програму вже в четвер, 18 червня.

Так, Програма діяльності уряду зачіпає питання зростання зарплат, а також зміни системи нарахування. Серйозне підвищення торкнеться працівників сфери освіти і держслужбовців.

У планах уряду – підвищити фіксовану частину в структурі зарплат держслужбовців до 70% і зменшити тим самим розмір премій (на сьогодні, преміальні виплати у багатьох чиновників можуть становити до 300% від їх офіційної зарплати).

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