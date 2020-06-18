Все оказалось не так, как ожидалось

Украинским пенсионерам рассказали, почему в период эпидемии вируса из Китая они больше не получают «карантинную» тысячу

Об этом рассказала замначальника управления Пенсионного фонда г. Северодонецка Елена Ветрова, передает finance.ua.

«В апреле была проведена выплата 1000 грн гражданам, у которых размер пенсий не превышает пяти тысячи гривен. Очень много получаем вопросов и жалоб от граждан, потому что многие считают, что выплата должна осуществляться каждый месяц», - отметила она.

В то же время чиновница рассказала, что в мае и июне «карантинные» выплаты получали те, кто до этого их не получил. А сами деньги являются одноразовой выплатой, а не постоянной.

«Нет, это одноразовая помощь, в апреле. Да, эту «тысячу» выплачивали и в мае, и в июне. Но это коснулось тех граждан, которые «тысячу» не получили в апреле. Поэтому это не ежемесячная выплата, а одноразовая», - подчеркнула она.

Уточним, что данную выплату пенсионеры получили с инициативы президента. Предполагалось, что это коснется тех, кому больше всего нужна была помощь - тем, что получает пенсию в размере меньше пяти тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, в Украине планируют изменить систему начисления заработных плат. Рада рассмотрела Программу уже в четверг, 18 июня.

Так, Программа деятельности правительства затрагивает вопрос роста зарплат, а также изменения системы начисления. Серьезное повышение коснется работников сферы образования и госслужащих.

В планах правительства – повысить фиксированную часть в структуре зарплат госслужащих до 70% и уменьшить, тем самым, размер премий (на сегодня, премиальные выплаты у многих чиновников могут составлять до 300% от их официальной зарплаты).

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