Як передає Politeka.net, відповідний кадр опублікував блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
"Друзі, я до сих пір ніяк не можу зрозуміти, як наші рідні українські яблука, можуть коштувати майже в два рази дорожче ніж банани з далекого Еквадору? Це просто якась загадка за межами мого розуміння і здорового Глузду. Може бути хтось із вас знає відповідь на це складне Питання?", - поцікавився він у підписі до посту.
Українці обурені таким станом справ на прилавках, але були і ті, хто знайшов пояснення такому контрасту цін.
"Коли долар по 40 буде, ціни зрівняються, але це не точно", "Банани дають по 2-3 рази врожаю в рік, і одна трава (одне дерево) може дати до пів тонни бананів, відповідно до 1,5 тонн на рік. Та й вони ростуть у тропіках і не потребують зрошення. І найголовніше, банани займають друге місце по вирощуванню в світі", "А яблуневі і черешневі сади просто викорчували у нас.Тепер будуються новобудови. Навіщо нам яблука? Багаті собі куплять, а злидні переб'ється", - писали користувачі мережі.
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