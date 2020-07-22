На знімку видно, що один кілограм українських яблук коштує майже 50 гривень, а заморський банан можна придбати за трохи менше ніж 25 гривень за кіло.

Українці обурені таким станом справ на прилавках, але були і ті, хто знайшов пояснення такому контрасту цін.

"Коли долар по 40 буде, ціни зрівняються, але це не точно", "Банани дають по 2-3 рази врожаю в рік, і одна трава (одне дерево) може дати до пів тонни бананів, відповідно до 1,5 тонн на рік. Та й вони ростуть у тропіках і не потребують зрошення. І найголовніше, банани займають друге місце по вирощуванню в світі", "А яблуневі і черешневі сади просто викорчували у нас.Тепер будуються новобудови. Навіщо нам яблука? Багаті собі куплять, а злидні переб'ється", - писали користувачі мережі.



