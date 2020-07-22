Как передает Politeka.net, соответственный кадр опубликовал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
"Друзья, я до сих пор никак не могу понять, как наши родные украинские яблоки, могут стоить почти в два раза дороже чем бананы из далёкого Эквадора? Это просто какая-то загадка за пределами моего понимания и здравого Смысла. Может быть кто-то из вас знает ответ на этот сложнейший Вопрос?", - поинтересовался он в подписи к посту.
Украинцы возмутились таким положением дел на прилавках, но были и те, кто нашел объяснение такому контрасту цен.
"Когда доллар по 40 будет, цены сравняются, но это не точно", "Бананы дают по 2-3 раза урожая в год, и одна трава (одно дерево) может дать до полутонны бананов, соответственно до 1,5 тонн в год. Да и растут они в тропиках и не требуют орошения. И самое главное, бананы занимают второе место по выращиванию в мире", "А яблоневые и черешневые сады просто выкорчевали у нас.Теперь строятся новострои. Зачем нам яблоки? Богатые себе купят, а нищета перебьется", - писали пользователи сети.
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