На снимке видно, что один килограмм украинских яблок стоит почти 50 гривен, а заморский банан можно приобрести за чуть меньше 25 гривен за кило.

Украинцы возмутились таким положением дел на прилавках, но были и те, кто нашел объяснение такому контрасту цен.

"Когда доллар по 40 будет, цены сравняются, но это не точно", "Бананы дают по 2-3 раза урожая в год, и одна трава (одно дерево) может дать до полутонны бананов, соответственно до 1,5 тонн в год. Да и растут они в тропиках и не требуют орошения. И самое главное, бананы занимают второе место по выращиванию в мире", "А яблоневые и черешневые сады просто выкорчевали у нас.Теперь строятся новострои. Зачем нам яблоки? Богатые себе купят, а нищета перебьется", - писали пользователи сети.



