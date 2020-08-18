Стало відомо, у скільки в новому навчальному році обійдеться зібрати українську дитину в школу

Докладний аналіз цін на товари, яких потребує школяр, провели аналітики OLX, передає "Na Chasi".

Бюджет для хлопчика:

Одягнути школяра обійдеться приблизно в 1360 гривень. У комплект увійдуть штани за 200 грн, 2 сорочки по 150 грн, туфлі за 300 грн, спортивний костюм за 290 грн і кросівки за 270 грн.

Але аналітики відзначили, що суму можна знизити до 815 гривень, купивши старі речі.

Бюджет для дівчинки:

Вартість одягу обійдеться трохи дорожче, ніж у хлопчиків-1 400 грн.

У комплект входять: 2 блузки по 165 грн, Спідниця 170 грн, туфлі за 300 грн, спортивний костюм за 300 грн і кросівки в ту ж ціну. Додатково можна також придбати сарафан в середньому за 160 грн. За словами аналітиків, на одязі для дівчаток також можна заощадити, витративши 775 гривень на старі речі.

Канцтовари для школяра можна придбати в середньому за 335 грн.

10 зошитів на 24 аркуші за оптовою ціною в 3 грн, 5 кулькових ручок і 5 простих олівців по 5 грн кожні, лінійка за 20 грн, кольорові олівці за 50 грн, Фломастери по 80 грн, пенал за 70 грн і щоденник по 35 грн.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, як працюватимуть дитячі садки та школи з 1 вересня.

За слова міністра, все залежатиме від зони карантину, в якій знаходиться школа або дитсадок.

Степанов зазначив, що якщо населений пункт потрапляє в "Червону зона", то там буде припинятися робота всіх освітніх установ.

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні запрацювали нові правила адаптивного карантину, які передбачають поділ на чотири зони залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах.

Нагадаємо, що МОН виніс довгоочікуваний вердикт по шкільних лінійках: "пропонуємо 1 вересня....".

Як повідомляла Politeka, посилення карантину не допомогло, МОЗ зробило термінову заяву: "ми будемо...".

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