Стало известно, во сколько в новом учебном году обойдется собрать украинского ребенка в школу

Подробный анализ цен на товары, в которых нуждается школьник, провели аналитики OLX, передает "Na Chasi".

Бюджет для мальчика:

Одеть школьника обойдется примерно в 1360 гривен. В комплект войдут штаны за 200 грн, 2 рубашки по 150 грн, туфли за 300 грн, спортивный костюм за 290 грн и кроссовки за 270 грн.

Но аналитики отметили, что сумму можно снизить до 815 гривен, купив подержанные вещи.

Бюджет для девочки:

Стоимость одежды обойдется чуть дороже, чем у мальчиков - 1 400 грн.

В комплект входят: 2 блузки по 165 грн, юбка 170 грн, туфли за 300 грн, спортивный костюм за 300 грн и кроссовки в ту же цену. Дополнительно можно также приобрести сарафан в среднем за 160 грн. По словам аналитиков, на одежде для девочек также можно сэкономить, потратив 775 гривен на подержанные вещи.

Канцтовары для школьника можно приобрести в среднем за 335 грн.

10 тетрадей на 24 листа по оптовой цене в 3 грн, 5 шариковых ручек и 5 простых карандашей по 5 грн каждые, линейка за 20 грн, цветные карандаши за 50 грн, фломастеры по 80 грн, пенал за 70 грн и дневник по 35 грн.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как будут работать детские сады и школы с 1 сентября.

По слова министра, все будет зависеть от зоны карантина, в которой находится школа или детсад.

Степанов отметил, что если населенный пункт попадает в "красную зона", то там будет прекращаться работа всех образовательных учреждений.

Напомним, что с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Напомним, что МОН вынес долгожданный вердикт по школьным линейкам: "Предлагаем 1 сентября....".

Как сообщала Politeka, усиление карантина не помогло, МОЗ сделало срочное заявление: "Мы будем...".

Также Politeka писала, что в школах с 1 сентября вводят новые правила, Шмигаль озвучил детали: "Дети будут учиться...".







