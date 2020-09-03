Україна зробила ще один крок до отримання кредиту на відновлення Донбасу

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив прем'єр-міністр України під час засідання Кабінету Міністрів.

"Сьогодні ми розглянемо важливі реінтеграційні постанови, які дозволять прискорити отримання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це $100 млн на відновлення територій, постраждалих в результаті російської агресії на сході України", – заявив Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що ці кошти можуть бути спрямовані на поліпшення транспортної інфраструктури, на відновлення сільського господарства в Луганській і Донецькій областях.

Раніше глава української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук розповів, що інвестувати в Донбас повинна Україна.

"Ми повинні "зшивати", "склеювати" людей, які роз'єднані економічно, політично, духовно, соціально. Люди повинні побачити, що вони працюють на себе, а від цього результат і життя їх поліпшується", – зазначив Кравчук.

Нагадавши, Звіробій накинулася на Кравчука, не обійшлося без образ.

Також Politeka повідомляла, Кравчук підштовхує Україну до долі Придністров'я, Портников вказав на важливий момент.

Як Politeka писала, що Кравчук заявив про готовність вести переговори з бойовиками "Л/ДНР".