Активистка Маруся Звиробий гневно высказалась о Леониде Кравчуке
Причиной негодования Звиробий стало заявление главы ТГК в Минске о том, что Украине в будущем стоить наладить нормальные деловые отношение и разрешить все споры. Кроме того, ей не понравилось, как Кравчук разговаривает на русском языке.
"Малорос, который не может говорить по-русски. Эта гн*да с того времени, когда ломали украинский язык", - гневно заявила активистка.
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Дальше Звиробий уже не подбирала выражений:
"Ты проститутка стара. Ты сдал Украину. Ты не дал нам стать на ноги и подложил нас под Россию", - заявила она.
Кроме того, активистка уверена, что готовится капитуляция, и вину в этом полностью возложат на Кравчука.
"Даже Кучма не пошел на это", - заявила Звиробой.
Ранее мы сообщали, что 26 октября София Федина опубликовала на Facebook видео, которое было записано вместе с волонтеркой Марусей Звиробий в кафе во Львове. В ролике они с использованием ненормативной лексики критиковали визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.
"Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — завила на видео Звиробий, обращаясь к Зеленскому.
"Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", — продолжает ее слова София Федина.
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