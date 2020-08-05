Активистка Маруся Звиробий гневно высказалась о Леониде Кравчуке

Как передает Politeka.net , соответственное видео опубликовали в Telegram-канале "Сок".

Причиной негодования Звиробий стало заявление главы ТГК в Минске о том, что Украине в будущем стоить наладить нормальные деловые отношение и разрешить все споры. Кроме того, ей не понравилось, как Кравчук разговаривает на русском языке.

"Малорос, который не может говорить по-русски. Эта гн*да с того времени, когда ломали украинский язык", - гневно заявила активистка.

Дальше Звиробий уже не подбирала выражений:

"Ты проститутка стара. Ты сдал Украину. Ты не дал нам стать на ноги и подложил нас под Россию", - заявила она.

Кроме того, активистка уверена, что готовится капитуляция, и вину в этом полностью возложат на Кравчука.

"Даже Кучма не пошел на это", - заявила Звиробой.

Ранее мы сообщали, что 26 октября София Федина опубликовала на Facebook видео, которое было записано вместе с волонтеркой Марусей Звиробий в кафе во Львове. В ролике они с использованием ненормативной лексики критиковали визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

"Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — завила на видео Звиробий, обращаясь к Зеленскому.

"Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", — продолжает ее слова София Федина.

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