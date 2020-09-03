Украина сделала еще один шаг к получению кредита на восстановления Донбасса

Как передает Politeka.net, такое заявления сделал премьер-министр Украины во время заседания Кабинета министров.

"Сегодня мы рассмотрим важные реинтеграционные постановления, которые позволят ускорить получение займа от Международного банка реконструкции и развития. Это $100 млн на восстановление территорий, пострадавших в результате российской агрессии на востоке Украины", – заявил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что эти средства могут быть направлены на улучшение транспортной инфраструктуры, на восстановление сельского хозяйства в Луганской и Донецкой областях.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что инвестировать в Донбасс должна Украина.

"Мы должны "сшивать", "склеивать" людей, которые разобщены экономически, политически, духовно, социально. Люди должны увидеть, что они работают на себя, а от этого результат и жизнь их улучшается", – отметил Кравчук.

Напомним, Звиробий накинулась на Кравчука, не обошлось без оскорблений.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".