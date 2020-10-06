У Росії виступили з пропозицією

Росія готує нову заборону проти України, яка може зашкодити економіці нашої країни

Про це повідомляє Інтернет-видання РБК з посиланням на інформацію обізнаних осіб, які нібито були присутні на нарадах з Міністерством транспорту РФ, де обговорювалася ця ініціатива.

Зокрема, в Росії запропонували заборонити імпорт українських залізничних коліс на територію країни.

За даними джерел видання, рішення прийматимуть на рівні уряду, але ввести заборону планується до кінця 2020 року. Тим часом, на запит видання в Мінтрансі відповіли, що відомство не отримувало таких пропозицій.

Варто також нагадати, що минулого року найбільший український виробник залізничних коліс "Інтерпайп" поставив на російський ринок 223 тис. коліс.

З 2 червня 2020 року Комісія з ініціативи Мінтрансу і РЖД повторно ввела антидемпінгове мито в розмірі 34,22% від вартості коліс відносно "Інтерпайпу".

Також раніше повідомлялося, що перехід всіх українських шкіл на навчання державною мовою чимало розлютило Російський політикум.

Зокрема, в Держдумі не приховували обурення і навіть запропонували покарання за таке рішення української влади. Там закликали негайно вжити заходів і ввести санкції проти України.

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