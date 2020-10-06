Росія готує нову заборону проти України, яка може зашкодити економіці нашої країни
Про це повідомляє Інтернет-видання РБК з посиланням на інформацію обізнаних осіб, які нібито були присутні на нарадах з Міністерством транспорту РФ, де обговорювалася ця ініціатива.
Зокрема, в Росії запропонували заборонити імпорт українських залізничних коліс на територію країни.
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За даними джерел видання, рішення прийматимуть на рівні уряду, але ввести заборону планується до кінця 2020 року. Тим часом, на запит видання в Мінтрансі відповіли, що відомство не отримувало таких пропозицій.
Варто також нагадати, що минулого року найбільший український виробник залізничних коліс "Інтерпайп" поставив на російський ринок 223 тис. коліс.
З 2 червня 2020 року Комісія з ініціативи Мінтрансу і РЖД повторно ввела антидемпінгове мито в розмірі 34,22% від вартості коліс відносно "Інтерпайпу".
Також раніше повідомлялося, що перехід всіх українських шкіл на навчання державною мовою чимало розлютило Російський політикум.
Зокрема, в Держдумі не приховували обурення і навіть запропонували покарання за таке рішення української влади. Там закликали негайно вжити заходів і ввести санкції проти України.
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