Россия готовит новый запрет против Украины, который может повредить экономике нашей страны
Об этом сообщает интернет-издание РБК со ссылкой на информацию осведомленных лиц, которые якобы присутствовали на совещаниях с Министерством транспорта РФ, где обсуждалась эта инициатива.
В частности, в России предложили запретить импорт украинских железнодорожных колес на территорию страны.
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По данным источников издания, решение будут принимать на уровне правительства, но ввести запрет планируется до конца 2020 года. Тем временем, на запрос издания в Минтрансе ответили, что ведомство не получало таких предложений.
Стоит также напомнить, что в прошлом году крупнейший украинский производитель железнодорожных колес "Интерпайп" поставил на российский рынок 223 тыс. колес.
С 2 июня 2020 года комиссия по инициативе Минтранса и РЖД повторно ввела антидемпинговую пошлину в размере 34,22% от стоимости колес в отношении "Интерпайпа".
Также ранее сообщалось, что переход всех украинских школ на обучение на государственном языке немало разозлил российский политикум.
В частности, в Госдуме не скрывали возмущения и даже предложили наказания за такое решение украинских властей. Там призвали незамедлительно принять меры и ввести санкции против Украины.
Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.
Как писала Politeka, Лукашенко и Путин готовят ответку Европе на санкции против Беларуси.
Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.