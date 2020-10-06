В России выступили с предложением

Россия готовит новый запрет против Украины, который может повредить экономике нашей страны

Об этом сообщает интернет-издание РБК со ссылкой на информацию осведомленных лиц, которые якобы присутствовали на совещаниях с Министерством транспорта РФ, где обсуждалась эта инициатива.

В частности, в России предложили запретить импорт украинских железнодорожных колес на территорию страны.

По данным источников издания, решение будут принимать на уровне правительства, но ввести запрет планируется до конца 2020 года. Тем временем, на запрос издания в Минтрансе ответили, что ведомство не получало таких предложений.

Стоит также напомнить, что в прошлом году крупнейший украинский производитель железнодорожных колес "Интерпайп" поставил на российский рынок 223 тыс. колес.

С 2 июня 2020 года комиссия по инициативе Минтранса и РЖД повторно ввела антидемпинговую пошлину в размере 34,22% от стоимости колес в отношении "Интерпайпа".

Также ранее сообщалось, что переход всех украинских школ на обучение на государственном языке немало разозлил российский политикум.

В частности, в Госдуме не скрывали возмущения и даже предложили наказания за такое решение украинских властей. Там призвали незамедлительно принять меры и ввести санкции против Украины.

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

Как писала Politeka, Лукашенко и Путин готовят ответку Европе на санкции против Беларуси.

Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.