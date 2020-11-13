"А вірус знає, що таке робочий або вихідний день?"

Не потрібно вигадувати якийсь велосипед і вдатися до введення локдауна, поки не пізно

Економіст Андрій Новак в інтерв'ю "Politeka Online" висловив свою думку щодо введення карантину вихідного дня в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він вважає, що є два варіанти: потрібно закривати всю країну повністю, незалежно, який час доби, або ж потрібно перестати "грати в цю гру".

"А вірус знає, що таке робочий або вихідний день? Я думаю, що вірусу це невідомо. Тому, або закриваємо всю країну, або не потрібно грати в цю гру. Що нам дасть те, що у вихідні дні ми позакриваємо зараз 80% малого та середнього бізнесу в Україні? Це тільки дасть величезний провал в економіці", - стверджує Андрій Новак.

Економіст підкреслив, що оскільки в нашій країні з понеділка по п'ятницю працюватимуть заклади, то для вірусу немає ніяких перешкод. На думку Новака, ввівши такий карантин, уряд нібито стимулює і підбиває українців відвідувати заклади в робочі дні.

"Ми сприяємо вірусу або ми його обмежуємо? Ніде в світі такого немає. Або всі закриті, незалежно від дня, або країна, така, як Швеція, працює в лояльному режимі", - додав економіст Андрій Новак.

Він вважає, що влада змушена буде ввести жорсткий локдаун по всій території нашої країни, коли в лікарнях всі ліжка будуть заповнені на 100%. Економіст також упевнений, що карантин на вихідних не вирішить проблеми, якщо українці будуть продовжувати працювати у відкритому режимі в робочі дні.

"Кабінету Міністрів потрібно або взяти приклад в однієї з країн, у якої схожа динаміка захворюваності, або не вигадувати якийсь велосипед і просто прийти до локдауну, поки не пізно", - радить Новак.

Нагадаємо, що політик Микола Томенко висловився щодо введення карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, мери деяких міст відмовляються дотримуватися карантину вихідного дня.

Також Politeka писала, що ресторатор з Одеси Сава Лібкін вважає, що карантин вихідного дня вб'є малий бізнес.