"А вирус знает, что такое рабочий или выходной день?"

Не нужно выдумывать какой-то велосипед и прибегнуть к введению локдауна, пока не поздно

Экономист Андрей Новак в интервью "Politeka Online" высказал свое мнение касательно введения карантина выходного дня в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он считает, что есть два варианта: нужно закрывать всю страну полностью, независимо, какое время суток, или же нужно перестать "играть в эту игру".

"А вирус знает, что такое рабочий или выходной день? Я думаю, что вирусу это неизвестно. Поэтому, или закрываем всю страну, или не нужно играть в эту игру. Что нам даст то, что в выходные дни мы позакрываем сейчас 80% малого и среднего бизнеса в Украине? Это только даст огромный провал в экономике", - утверждает Андрей Новак.

Экономист подчеркнул, что поскольку в нашей стране с понедельника по пятницу будут работать заведения, то для вируса нет никаких препятствий. По мнению Новака, введя такой карантин, правительство якобы стимулирует и подбивает украинцев посещать заведения в рабочие дни.

"Мы способствуем вирусу или мы его ограничиваем? Нигде в мире такого нет. Или все закрыты, независимо от дня, или страна, такая, как Швеция, работает в лояльном режиме", - добавил экономист Андрей Новак.

Он считает, что власть вынуждена будет ввести жесткий локдаун по всей территории нашей страны, когда в больницах все койки будут заполнены на 100%. Экономист также уверен, что карантин на выходных не решит проблемы, если украинцы будут продолжать работать в открытом режиме в рабочие дни.

"Кабинету Министров нужно или взять пример у одной из стран, у которой похожая динамика заболеваемости, или не выдумывать какой-то велосипед и просто прийти к локдауну, пока не поздно", - советует Новак.

Напомним, что политик Николай Томенко высказался насчет введения карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, мэры некоторых городов отказываются соблюдать карантин выходного дня.

Также Politeka писала, что ресторатор из Одессы Савва Либкин считает, что карантин выходного дня убьет малый бизнес.