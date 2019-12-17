Поїздка на автобусі обернулася трагедією для пасажирів

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ДСНС.

За інформацією рятувальників, жахлива ДТП сталася вчора ввечері, 16 грудня.

Зокрема, пасажирський автобус, який прямував з Херсона до Москви, потрапив у ДТП на території Чернігівської області.

У прес-службі ДСНС підкреслили, що в районі населеного пункту Мости пасажирський автобус допустив зіткнення з вантажним автомобілем, що призвело до страшної трагедії.

Удар був настільки сильним, що автобус з людьми розірвало на частини. За останніми даними, в результаті ДТП під Черніговом загинули три людини, ще 15 отримали поранення і були госпіталізовані в Бахмацьку центральну лікарню.

Інформацію про смертельну ДТП вже підтвердили в Департаменті з питань цивільного захисту ОДА.

На місці працювали слідчі ГУ НП в Чернігівській області. Правоохоронці встановлюють осіб загиблих і обставини, які спровокували криваву ДТП на трасі.

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На момент трагедії в транспортному засобі перебували 43 людини. В результаті падіння з моста загинули 19 людей, ще 21 пасажир отримали травми і були госпіталізовані. Також відомо, що автобус рейс виконував приватний перевізник з Чити.

Пізніше стало відомо, що більшість пасажирів змогли вижити завдяки ременям безпеки. ДТП могла статися з вини водія, який, швидше за все, не впорався з керуванням на небезпечній ділянці дороги.

Олександр Чернявський, який перебував у салоні автобуса, розповів подробиці трагедії. За його словами, перед аварією водій транспортного засобу їхав досить повільно.

Очевидець трагедії також розповів, що порятунок постраждалих значно ускладнювало те, що автобус впав на дах і власною вагою сплющил багатьох пасажирів.

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