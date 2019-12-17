Під Києвом на невеликий АЗС в Борисполі стався скандал за участю секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка

Про це повідомляє «Інформатор».

Так, слідчі ДФС прибули на об'єкт з рішенням суду, який дозволяє провести обшук і вилучити частину устаткування заправки, робота якої визнана незаконною. Однак одразу ж до неї з'їхалися кілька десятків автомобілів і заблокували під'їзд для техніки, яка повинна була занурити і вивезти бочки з бензином і газом.

Самі чоловіки представилися ветеранами АТО, які захищають свого побратима. Серед них був і сам Годунок.

«Це рейдерське захоплення. Заправкою володіє ветеран АТО, який захищав наше місто і країну на передовій. Тут безкоштовно розливали паливо для волонтерських автомобілів, а тепер вони хочуть все закрити і віджати. Чому? Тому що ветерани не будуть давати їм хабарі, які вони вимагають», - стверджує він.

Уточнимо, що документи на заправку журналістам не показали. У той же час у самій декларації Годунка вказана якась АЗС в тому ж Борисполі.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський робить візити в різні регіони, де влаштовував «розбори польотів» чиновників. Гарант Конституції вимагав держслужбовців звільнятися, продавати свої автомобілі і працювати на людей, а не на себе.

Так, наприклад, 10 липня на нараді у Борисполі розгорівся черговий скандал. Зеленський зачитав інформацію про те, що член партії «Батьківщина», секретар місцевої міськради Ярослав Годунок був судимий за розбій із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Тоді президент обурився участі людини з кримінальним минулим у нараді, внаслідок чого він попросив Годунка покинути зал. Глава держави сказав йому фразу, яка вже пішла в народ і використовується в мемах: «Вийди звідси, розбійник».

В кінці засідання Зеленський повернувся до теми з Годунком, оголосивши, що подзвонить чолі СБУ Івану Баканову з приводу цього депутата.

Відомо, що до особистої зустрічі Ярослав Годунок підтримував Зеленського. У день другого туру, 21 квітня, депутат запостив у Facebook фото з виборчої дільниці з підписом: «Проголосував за чесного преЗЕдента».

Однак після перепалки в Борисполі він розчарувався в главі держави: «Зеленський продовжує займатися шоу-бізнесом. Він думає, що вся країна — це «Квартал 95».

За словами секретаря міськради, він планує подати позов щодо Зеленського про захист честі і гідності.

Нагадаємо, Богдан зчепився з депутатом Порошенко, скандал не вщухає: зламане ребро і забиття голови.

Як повідомляла Politeka, у Зеленського серйозні проблеми, наближається перший розкол «Слуги народу».

Також Politeka писала, що Разумков вперше показав дружину з сином: таким його ще не бачили.