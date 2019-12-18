Окупанти вкотре пішли на ескалацію конфлікту на Донбасі

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу ООС у соцмережі Facebook.

Зазначається, що за минулу добу, 17 грудня, російсько-окупаційні формування "Л/ДНР" одразу сім разів порушували режим припинення вогню, обстрілюючи позиції ЗСУ уздовж лінії зіткнення.

За інформацією військових, підконтрольні Москві терористи гатили по наших позиціях з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

У зоні відповідальності "Північ" штаб ООС нарахував п'ять ворожих обстрілів: двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поряд населеного пункту Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Ще двічі терористи порушували режим припинення вогню у районі відповідальності "Схід": в районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; поряд Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.

На жаль, але сили ООС знову зазнали втрат на передовій. Вчора внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець ЗСУ.

Вже від початку поточної доби, 18 грудня, російсько-окупаційні формування "Л/ДНР" не проявляли вогневої активності. Втрат серед особового складу також не зафіксовано.

Раніше в силах ООС заявили, що російських окупантів на Донбасі чекає розплата. Як зазначив боєць ЗСУ Андрій Кобзар, ні одне розведення військ на ділянках лінії розмежування на території Донбасу абсолютно не має сенсу, адже у президента Росії свої плани на цей рахунок.

Він також порадив, на основних трьох лініях розмежування, де українська сторона вже відвела війська, слід якомога швидше все замінувати. Крім того Кобзар заявив, то необхідно стріляти там по всьому, що рухається в тому випадку, якщо воно буде робити спроби інтегруватися в ряди українських військових.

Нагадаємо, Путінські бойовики влаштували ЗСУ пекло на Донбасі: "розірвало на шматки".

Як повідомляла Politeka, бойовики прорвалися і влаштували бійцям ЗСУ справжнє пекло: подробиці фатальної ночі.

Також Politeka писала, що бойовики жорстоко вбили молодого українського офіцера: "йому було всього 24".