Від пожежі в сільському клубі постраждали 8 дітей, газовщикам загрожує великий термін

В селі Угринів (Тернопільська область) 3 січня сталася пожежа в сільському клубі, внаслідок якого госпіталізували вісьмох дітей від 12 до 17 років. У постраждалих опіки обличчя та кінцівок 1-2 ступеня. Відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 272 КК. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області. Відео опублікував канал 112 (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Відзначимо, що напередодні вибуху газовики проводили ремонтні роботи в клубі. У поліції заявили, що причиною міг стати природний газ, витік якого викликала потужний вибух. Крім того, на місці інциденту виявили стару газову трубу з врізкою. По ній газ міг потрапити в приміщення клубу, де його накопичення призвело до вибуху.

Порушників правил безпеки в сільському клубі загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, пояснюють в поліції.

"Діти вибігали з клубу, всі горіли. Сусіди намагалися їх врятувати. Кричали їм: "Лягайте, вбивайте вогонь про землю". У них був шок, вони бігли по центральній дорозі, їх волосся горіли, куртки плавилися", – поділилася очевидиця події.

"Вогонь був настільки сильний, що уламки клубу виявилися у дворі у сусідів", – додала вона, розповідаючи, що фасад будівлі повністю зруйнований, даху також немає.

Нагадаємо, що потужний вибух прогримів в момент, коли в будівлі діти готувалися до різдвяного вертепу. За інформацією силовиків, у приміщенні місцевого клубу прогримів потужний вибух. У нещасливий момент діти прийшли на репетицію різдвяного вертепу.

Встановлено, що вибух стався вже після шести вечора. Поліція, швидка, пожежники прибули майже миттєво.

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