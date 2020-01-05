Автомобіль українських військових на Донбасі підірвався на невідомому вибуховому пристрої

В результаті НП один військовослужбовець загинув, ще один отримав важкі поранення. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил і прес-центр Міноборони України.

Наголошується, що НП з машиною одного з підрозділів Об'єднаних сил відбулося близько н. п. Хутір Вільний.

За даними військових, підрив вантажного автомобіля ГАЗ-66, який займався логістичним забезпеченням, стався в результаті наїзду, ймовірно, на протитанкову міну ТМ-62.

Повідомляється, що на місці вибуху працює слідча група, яка з'ясовує всі обставини події.

За станом на 12:00 5 січня в зоні проведення ООС зафіксовано 1 випадок порушення припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Раніше повідомлялося, що 4 січня в штабі ООС повідомили, що двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій.

Вранці 5 січня на Донецькому напрямку бойовики вели вогонь поблизу н. п. Водяне з мінометів калібру 82 мм, які повинні бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування. Бойових втрат серед військових в результаті обстрілу немає.

Нагадаємо, в кінці 2019 року ворожа куля обірвала життя воїна 93 бригади Холодний Яр - солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го року народження. Він помер під час перестрілки з проросійськими найманцями прямо на позиції.

Герман був механіком-водієм. Завдяки високому зросту чоловік мав позивний «Маяк».

«Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Відмінний фахівець. Сказали - зробив. Звичайно, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата », - кажуть про бійця побратими.

Герман родом з Кам'янського, жив в Дніпрі. У Збройні Сили прийшов у вересні 2018-го. До холодноярців приєднався, коли бригада вийшла в Донецьку область - воював в Верхнеторецком. У нього залишилася мама.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

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